Aseguran 340 kilos de metanfetamina en tractocamión de empresa de paquetería

Un cargamento de 340 kilogramos de metanfetaminaque venía oculto en un tractocamión de una empresa de paquetería, fue asegurado por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en el puesto de revisión militar “Cucapah”, ubicado en el municipio de San Luis Río Colorado.

El informe compartido por el departamento de comunicación de la 45 Zona Militar ubicada en Nogales, establece que la incautación de los narcóticos ocurrió el jueves 20 de noviembre.

Las autoridades militares dieron a conocer que el tractocamión que transportaba la metanfetamina pertenece a la empresa “PTX Paquetería y Mensajería”, el cuál, había partido de Hermosillo y se dirigía a la ciudad de Mexicali, Baja California.

Los 340 kilos de metanfetamina estaban ocultos en diversos artículos como tambos de cloro, cajas de cartón y calentadores de agua, los cuales, fueron descubiertos por una inspección con equipo tecnológico y posteriormente por revisión manual.

El conductor del vehículo de 41 años de edad, originario de los Mochis, Sinaloa, así como su acompañante de 42 años de edad, originario de El Fuerte, Sinaloa, fueron detenidos y quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, junto con el vehículo y el narcótico incautado.

El informe de la 45 Zona Militar también reafirma el compromiso de la institución con la ciudadanía y la lucha frontal contra el narcotráfico, colaborando con la construcción de la paz en el Norte del Estado de Sonora.