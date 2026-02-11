Sonora apuesta por sector turístico con 1,339 millones de pesos en proyectos de infraestructura

Para 2026, Sonora tiene proyectado un crecimiento que ronda el 8.1% anual en derrama turística al ritmo que llevamos”, señaló el secretario de Turismo estatal, Roberto Gradillas Pineda en entrevista.

“Sonora registra un crecimiento turístico notable, con un incremento del 9% en la llegada de visitantes respecto al año anterior, superando los 2.5 millones de turistas”, detallaron autoridades durante la inauguración de Casa Sonora, en la sede de la Secretaria de Turismo (Sectur) federal en la Ciudad de México.

“En el Aeropuerto Internacional de Hermosillo llevamos 3 años consecutivos superando los récords históricos de más de 2.2 millones de visitantes que llegan al aeropuerto, y en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón, que es el segundo con mayor capacidad de recepción de pasajeros, en el año 2025 incrementó el 20% a llegar a 530,000 pasajeros”, dijo Gradillas.

En el estado “se está desarrollando la carretera de Guaymas-Chihuahua, estamos tratando de emular el gran resultado que tuvo la carretera Durango-Mazatlán, con el poder adquisitivo de Chihuahua y Texas, que no tienen playa. La playa de Chihuahua va a ser Sonora, va a ser San Carlos, va a ser Guaymas y vamos a aprovecharla al máximo”.

“Es una carretera que por muchísimos años fue añorada para nuestro estado y estamos seguros de que va a brindar resultados muy importantes”.

Para el ejercicio fiscal 2026, se destinarán 1,339 millones de pesos a proyectos emblemáticos de desarrollo urbano que potenciarán el sector turístico, como la modernización de la carretera Bahía de Kino en el subtramo Hermosillo-Miguel Alemán, con una inversión de 500 millones de pesos.

Asimismo, continúa el desarrollo de infraestructura costera con la segunda etapa del Malecón y acceso oriente de San Carlos en Guaymas, que contará con 200 millones de pesos, y las obras del Malecón y vialidades en la Playa El Cochórit, Empalme, con 80 millones de pesos para su segunda etapa, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos.

Estos proyectos forman parte del presupuesto total de inversión pública de 3,943.7 millones de pesos, que financia 452 obras en los 72 municipios del estado; aproximadamente el 38% de esta inversión se cubrirá con financiamiento a largo plazo.

“Hemos hecho una recuperación muy importante de los centros históricos de ciudades principales como Hermosillo, Guaymas, Ciudad Obregón; el mercado municipal de Hermosillo, el más relevante, con mayor historia de nuestra ciudad capital; malecones que generan espacios familiares de esparcimiento como en Huatabampo, en las playas del sur de Sonora, en Empalme, San Carlos”.

Esto por instrucciones del gobierno estatal, a cargo de Alfonso Durazo, “él sabe el potencial que tiene Sonora, entonces hay una inversión muy importante” añadió

En espera del mundial

La Copa Mundial de la FIFA 2026 representa otra oportunidad para Sonora, como plataforma de promoción internacional, en coordinación con la Sectur, se instalarán espacios como Casa Sonora en sedes estratégicas para exhibir la gastronomía, bacanora, vinos, artesanías y los destinos del estado.

“Estamos de fiesta en México, tener un mundial, por supuesto, que es un espacio extraordinario para poder mostrar las bondades que ofrece nuestro país, en Sonora, por supuesto, que vamos a aprovechar ese espacio”, dijo.

“Tenemos una buena relación con los tres estados que están recibiendo el Mundial, específicamente, Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, con la Unión de Secretarios de Turismo de México (Asetur) estamos trabajando de manera coordinada para poder mostrar nuestros proyectos y productos turísticos de la mejor manera”, concluyó.