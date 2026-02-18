El pleno del Senado de la República aprobó el ingreso de 12 militares de élite de Estados Unidos a territorio mexicano para participar en una capacitación conjunta con personal de la Defensa.

La autorización fue avalada con 91 votos a favor y seis abstenciones, tras el análisis previo en la Comisión de Defensa.

De acuerdo con el dictamen, los elementos pertenecen al Séptimo Grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte y participarán en el Evento No. SOF1 “Capacitación MEXSOF (Defensa)”.

La solicitud había sido pospuesta en periodos anteriores y fue retomada en el actual periodo de sesiones iniciado el 1 de febrero.

El documento aprobado establece que la presencia de los militares será exclusivamente para ejercicios de capacitación e intercambio de conocimientos, sin intervención en tareas de seguridad pública ni operaciones armadas.

La estancia está programada del 27 de febrero al 15 de julio, como parte de mecanismos de cooperación bilateral que han incluido ejercicios similares en años previos.

El tema generó debate tras las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre acciones contra cárteles en México. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que no se permitirá “vulnerar la soberanía nacional y que la cooperación en materia de seguridad se mantiene bajo respeto a la legislación mexicana”.

La mandataria señaló que ha sostenido comunicación con su homólogo, quien ofreció apoyo militar, mismo que fue “agradecido y rechazado”.