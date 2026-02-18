Destituye el Congreso de Perú al presidente José Jerí

El Congreso de Perú aprobó este martes la destitución del presidente interino José Jerí, tras un juicio político por “inconducta funcional y falta de idoneidad” en una resolución que fue avalada con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, lo que formalizó la vacancia del cargo.

Jerí, de 39 años, había asumido funciones el 10 de octubre de 2025 como presidente del Congreso y jefe del Ejecutivo interino, luego de la remoción de Dina Boluarte en medio de una crisis política y aumento de la criminalidad.

Su gestión se extendió por cerca de cuatro meses.

La destitución ocurrió después de que la fiscalía iniciara en enero una investigación preliminar por presunta corrupción, relacionada con reuniones no informadas oficialmente con empresarios chinos.

El proceso parlamentario consideró estos señalamientos dentro del análisis de idoneidad para el ejercicio del cargo.

Con esta decisión, Jerí se convierte en el séptimo jefe de Estado de Perú en la última década y el cuarto destituido por el Parlamento. Desde 2018, el país ha registrado una sucesión de cambios en el Ejecutivo, con remociones, renuncias y mandatos interinos.

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó que el Parlamento elegirá este miércoles a un nuevo titular del legislativo, quien asumirá automáticamente la presidencia interina hasta el 28 de julio de 2026.

Tras la destitución, José Jerí retomará su escaño como legislador hasta el cierre del actual periodo parlamentario en la misma fecha.