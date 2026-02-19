Buscan castigar la violencia institucional contra adultos mayores en Sonora

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Sociedad del Congreso del Estado de Sonora, llevó a cabo el primer ejercicio de parlamento abierto para la socialización de la propuesta de reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Al respecto, la diputada Jazmín Gómez Lizárraga, representante de dicha comisión, explicó que la iniciativa plantea una reforma integral con el fin de fortalecer las garantías para las personas mayores de 60 años.

“Se tiene que reconocerlas como un grupo prioritario en situación de vulnerabilidad, cuyos derechos deben cumplirse de manera efectiva y no solo de forma declarativa”, expresó.

En tanto que Carlos Alberto Valdez Ramírez, impulsor de la iniciativa, destacó que en la entidad más del 12% de la población pertenece a este sector, por lo que la propuesta busca posicionar sus necesidades como una prioridad real dentro de la agenda pública estatal.

Detalló que, entre los principales ejes de la reforma se contempla el reconocimiento de nuevas formas de violencia, como la comunitaria e institucional, así como el acceso a la justicia con enfoque preferencial.

Además del fortalecimiento de la Procuraduría de Protección del Adulto Mayor, junto con la regulación de albergues y centros de cuidado, y la implementación de medidas de protección social y económica.

Dijo que, dentro de este ejercicio participan representantes del Sindicato Único de Empleados del ISSSTESON, Instituto Sonorense para la Atención de los Adultos Mayores (ISAAM), Sección 28 del SNTE y del sectorial del adulto mayor del Partido del Trabajo.

Cabe mencionar que, durante el parlamento abierto los asistentes presentaron diversas propuestas para fortalecer la iniciativa, entre ellas el establecimiento de licencias para el funcionamiento de albergues, la supervisión permanente de sus operaciones para garantizar atención integral, la asignación de un presupuesto digno para este sector y el fortalecimiento de las instituciones que brindan servicios directos a las personas adultas mayores.

En esta primera consulta también estuvieron presentes la diputada Amairany Peña, así como los diputados David Figueroa, Julio César Navarro, Emeterio Ochoa y Raúl González, quienes participaron en el análisis de las propuestas planteadas.

Gómez Lizárraga informó que el próximo foro de consulta se realizará el viernes 20 de febrero en el municipio de Guaymas, con sede en el Conservatorio de Música Fray Ivo Toneck, a las 17:00 horas, donde se continuará con la recepción de aportaciones para robustecer la iniciativa de reforma.