Sonora suma 62 casos de sarampión en lo que va del año

Sonora ha confirmado 62 casos de sarampión
en lo que va de 2026 y 175 desde que inició la contingencia, a principios del año pasado.
Según el Informe Diario del Brote de Sarampión en México, al 17 de febrero del año en curso la entidad se colocó en el octavo lugar con mayor número de casos, por debajo de:
- Chihuahua (4 mil 508)
- Jalisco (2 mil 817)
- Chiapas (573)
- Michoacán (319)
- Guerrero (296)
- Ciudad de México (275)
- Sinaloa (259)
¿Cuáles son los municipios más afectados en Sonora?
Los municipios con mayor incidencia, según el documento, son
- Caborca: con más de 29 casos por cada 100 mil habitantes
- Guaymas y Cajeme: con más de 5 casos por cada 100 mil habitantes;
- Hermosillo, Nogales, Empalme y Navojoa: con una incidencia de entre 0.01 y 5 casos por cada 100 mil habitantes.
A nivel nacional, el acumulado de casos confirmados entre 2025 y 2026 ya abarca los 32 estados de la República y está distribuido en 362 municipios del País.
¿Se han registrado defunciones por sarampión?
Sonora no ha registrado ninguna defunción por el virus en lo que va de 2026; pero el acumulado entre ambos añosreporta una defunción, ocurrida en mayo de 2025.
A nivel nacional se han presentado un total de 31 muertes en dicho periodo:
- Chihuahua (21)
- Jalisco (3)
- Durango (2)
- Michoacán, Tlaxcala, Ciudad de México y Chiapas (1 cada uno)
La autoridad federal recordó que esta es una enfermedad prevenible por vacunación, por lo que invitó a la ciudadanía a protegerse con el biológico, disponible en todas las instituciones de salud.