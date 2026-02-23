Carreteras de Sonora operan con normalidad según plataformas de monitoreo

A pesar de que, a través de redes sociales, circularon imágenes de bloqueos carreteros y afectaciones en varias entidades de México, en Sonora la situación se mantiene con normalidad, y no se han emitido comunicados oficiales por parte de autoridades.

Este domingo, algunas plataformas de monitoreo carretero en Internet han servido de guía para los habitantes de distintas comunidades y también para quienes transitan por las carreteras del país.

Tal es el caso de Aliado, una plataforma donde se muestran accidentes y situaciones de riesgo en distintos puntos y, a pesar de que en el sur del país se observan varias situaciones, hasta el momento en Sonora no se observan ninguna.

De acuerdo con el mapa de la República proyectado en la plataforma, las carreteras de Sonora, así como las principales ciudades, se encuentran con tranquilidad, sin ninguna alerta hasta el momento, contrario a lo que ocurre en Jalisco, Nayarit y otros estados del país.

Para observar la plataforma sólo basta ingresar al sitio ui.aliado.alephri.com donde aparece un mapa del mundo, y se observan todos los puntos de riesgo actuales en México, así como las zonas donde ha ocurrido algún accidente.

En Hermosillo, se pudo constatar que en las centrales de camiones no se están expidiendo boletos de viaje hacia el sur del país, más allá de Mazatlán, Sinaloa; en tanto que para el norte, solo se llega hasta Mexicali.

Contrario a esto, en el Aeropuerto Internacional de Hermosillo no se han reportado cancelaciones de vuelos hasta el momento, y la mayoría de las terminales se observaba con normalidad.

En ambos casos, se pudo constatar que no se encontraban personas que hayan quedado varadas o se hayan visto afectadas por alguna cancelación de viaje.

Cabe recordar que toda esta situación de violencia se ha desatado desde la mañana de este domingo, cuando autoridades federales informaron sobre el abatimiento de Nemesio Oceguera, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).