Guaymas se consolida como destino de cruceros internacionales

El Puerto de Guaymas como destino del turismo internacional de cruceros es hoy una realidad, actividad que forma parte de una estrategia integral orientada a fortalecer su competitividad portuaria y detonar el desarrollo económico de la región.

Gracias a esta estrategia, se ha concretado la llegada de tres cruceros internacionales, con la proyección de recibir cuatro más rumbo a 2027, lo que reafirma la confianza de las navieras en Sonora como destino emergente del Golfo de California.

El gobernador Alfonso Durazo destacó que esta dinámica ha generado una derrama económica superior a los 35 millones 340 mil pesos desde 2023 a la fecha, beneficiando directamente al comercio local, la cadena de valor turística, prestadores de servicios, transportistas y diversos sectores vinculados a la actividad portuaria.

Asimismo, subrayó que las llegadas de los cruceros internacionales han permitido recibir a cerca de siete mil turistas provenientes de distintas partes del mundo, fortaleciendo la presencia de Sonora en el mercado global de cruceros y consolidando una ventaja competitiva estratégica en la región.

Las acciones de promoción y coordinación institucional han sido clave para posicionar al estado como un destino atractivo, donde visitantes internacionales pueden disfrutar de su gastronomía, tradiciones, cultura y atractivos naturales.

Con estos resultados, el Gobierno de Sonora reafirma su compromiso de continuar impulsando el desarrollo económico y turístico de la entidad, atrayendo un mayor número de empresas navieras y generando mayores oportunidades para las familias sonorenses.

 

