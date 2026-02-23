En lo que va del 2026 en Sonora se han celebrado más 2 mil matrimonios

En lo que va del 2026, la Dirección General del Registro Civil en Sonora ha realizado 2 mil 153 matrimonios, aseguró su titular, Marian Martínez Rodríguez.

La funcionaria detalló que las cifras han aumentado en comparación con el primer trimestre del año pasado; por ello, se espera que al finalizar el 2026 se superen los 14 mil que se registran anualmente en el estado.

“2,153 matrimonios es lo que llevamos en el año, pero hay que decir que siempre los divorcios están por debajo de los matrimonios; hasta ahorita no nos han superado al año”, compartió.

Asimismo, Martínez Rodríguez señaló que dentro de los matrimonios celebrados en lo que va del año se incluyen los matrimonios igualitarios.