Cerró México el 2025 con más de 20 mil homicidios dolosos

México concluyó el año 2025 con un registro de 20 mil 674 homicidios dolosos, lo que representó un promedio de 56.6 casos diarios, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), datos que forman parte del informe preliminar presentado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el cual da seguimiento al comportamiento de este delito durante el primer año completo de la actual administración federal.

El reporte señala que, en los primeros 15 meses del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se contabilizaron 27 mil 227 víctimas de homicidio doloso, cifra que integra los 6 mil 553 casos registrados entre octubre y diciembre de 2024, periodo en el que inició la gestión, con un promedio diario de 71.2 asesinatos durante ese trimestre inicial.

En el cierre de año, el informe diario del SESNSP indicó que el 31 de diciembre de 2025 se registraron 41 homicidios dolosos en el país. Baja California concentró cinco de esos casos, seguida por Chihuahua, Estado de México y Guerrero, con cuatro homicidios cada una. Guanajuato, Jalisco y Morelos reportaron tres casos por entidad, mientras que Colima, Oaxaca, Puebla y Sinaloa registraron dos víctimas cada uno.

El análisis mensual del comportamiento de este delito durante 2025 muestra variaciones a lo largo del año. Enero acumuló 2 mil 037 homicidios, febrero mil 807 y marzo mil 996.

En el segundo trimestre, abril reportó mil 705 casos, mayo mil 777 y junio mil 818. Para el tercer trimestre, julio contabilizó mil 754 asesinatos, agosto mil 634 y septiembre mil 587.

En el último trimestre, octubre cerró con mil 553 casos y noviembre y diciembre mantuvieron cifras iguales de mil 503 homicidios cada mes.

Las autoridades federales señalaron que la disminución observada en el último trimestre coincide con la aplicación de la Estrategia Nacional de Seguridad, sustentada en “la atención a las causas, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, el uso de inteligencia y la coordinación con los gobiernos estatales”.

Los datos presentados son preliminares y serán revisados con base en los reportes de las fiscalías estatales para la publicación del informe anual definitivo.