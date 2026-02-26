Confirman 80 casos de sarampión en Sonora; llaman a vacunar

Durante el presente año, autoridades sanitarias en Sonora confirmaron un total de 80 casos de sarampión en la entidad atendidos por el sector salud, por lo que se mantiene un llamado permanente a la población a vacunarse y atender las recomendaciones emitidas.

La Secretaría de Salud estatal informó que desde el inicio de la campaña de vacunación el año pasado se han aplicado alrededor de 380 mil dosis, con la meta de alcanzar las 875 mil aplicaciones durante 2026, por lo que continúa la disponibilidad de biológicos contra el sarampión y otras enfermedades de temporada invernal.

Destacó que en Hermosillo se cuenta con diversos centros de vacunación donde se aplican dosis contra influenza, Covid-19, neumococo y sarampión de manera gratuita, sin importar la derechohabiencia de las personas, con el objetivo de fortalecer la protección de la población.

Entre los puntos disponibles en la zona Centro se encuentran el Centro Avanzado de Atención Primaria a la Salud, en la colonia Olivares, con horario de lunes a viernes de 8:00 a 18:30 horas y fines de semana de 8:00 a 13:30 horas, así como el Centro de Salud Urbano “Dr. Domingo Olivares”, ubicado en Matamoros sin número, que atiende de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.

En la zona Norte se dispone del Hospital Infantil del Estado de Sonora, el Centro de Salud Urbano Santa Isabel, Progreso Norte y Lomas de Madrid, mientras que en el norponiente se encuentra el Centro de Salud Urbano Primero Hermosillo, todos con horarios establecidos para facilitar el acceso a la población.

Asimismo, en la zona Sur se cuenta con los centros de salud Emiliano Zapata y Los Olivos; en el surponiente el Centro de Salud Urbano Las Minitas; en el oriente el Centro de Salud Urbano Los Naranjos; y en la zona poniente el Centro de Salud Urbano Sahuaro y el Hospital General del Estado de Sonora, donde se mantiene la aplicación de vacunas.

Las autoridades sanitarias reiteraron el exhorto a la ciudadanía a no dejar pasar la oportunidad de inmunizarse, proteger a sus familias y mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre la evolución de la situación epidemiológica en la entidad.

Por su parte, representantes de la Asociación Estatal de Padres de Familia manifestaron su disposición para colaborar en acciones preventivas dentro de los planteles escolares, con el propósito de evitar riesgos entre la comunidad estudiantil.

El presidente de la asociación, Cecilio Luna Salazar, señaló que el organismo se mantiene atento a cualquier determinación de las autoridades sanitarias estatales.

“Nosotros exhortamos a padres y madres de familia a respaldar las medidas que se implementen en las escuelas”,expreso.

En ese sentido, dijo que en caso de que la Secretaría de Salud emita recomendaciones como el uso obligatorio de cubrebocas o la aplicación de gel antibacterial para prevenir contagios de sarampión, la asociación apoyará su implementación.

“Fíjate que hasta el momento no se han registrado problemáticas en escuelas de educación básica, de ahí la importancia de mantenerse vigilantes y colaborar en campañas de prevención”.