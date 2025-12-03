Debatirán en la OEA sobre el asilo de México a Betssy Chávez

La Organización de Estados Americanos programó para este miércoles una sesión extraordinaria en la que se revisará el asilo diplomático concedido por México a Betssy Chávez, ex presidenta del Consejo de Ministros de Perú a solicitud del gobierno del presidente José Jerí Ore, que busca “un pronunciamiento regional sobre el caso”.

La cancillería peruana informó que el ministro Hugo de Zela presentará una propuesta para alcanzar acuerdos entre los Estados miembros respecto al alcance del asilo estipulado en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954.

Según la postura oficial, la norma fue creada para la protección de personas perseguidas por razones políticas y consideran que su aplicación en este caso no corresponde a ese propósito.

México confirmó el 3 de noviembre que Betssy Chávez se encuentra bajo asilo en su residencia diplomática en Lima.

La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que la decisión se tomó conforme a la Constitución mexicana y a la legislación en materia de asilo, tras una revisión del caso en la que identificaron violaciones a sus derechos durante el proceso judicial abierto en Perú.

Esta medida derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas por parte del gobierno peruano y en el retiro de su personal en la embajada.

La justicia peruana emitió el 21 de noviembre una orden de aprehensión contra Chávez por su presunta participación en el intento de autogolpe atribuido al expresidente Pedro Castillo.