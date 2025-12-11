Asesinan a hermanas de 19 y 14 años en ataque armado en Cajeme; sus papás están vinculados al narcomenudeo: Fiscalía

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) mantiene las investigaciones por el doble homicidio de dos mujeres, ocurrido la noche del lunes 8 de diciembre en la colonia Libertad de Ciudad Obregón. Las víctimas fueron identificadas como Julisa “N”, de 19 años, y su hermana de 14 años.

De acuerdo con los primeros datos recabados, las jóvenes salieron caminando de la casa de familiares en la calle Río San Fernandorumbo a una tienda, cuando fueron alcanzadas por un vehículo sedán. De este descendieron sujetos que les dispararon de manera directa.

Como parte de las diligencias iniciales, la Fiscalía estableció una línea de investigación prioritaria relacionada con un entorno criminógeno familiar y actividades de narcomenudeo, debido a que la madre de las víctimas, Silvia “N”, fue detenida por narcomenudeo el 11 de noviembre de 2025 y permanece recluida en el CERESO de Ciudad Obregón.

Además, la autoridad confirmó que el padre de las jóvenes, Rey Francisco “N”, también está detenido por el mismo delito.

La FGJES afirmó que trabaja con celeridad para localizar a los responsables de este doble homicidio y reiteró su compromiso de combatir a los generadores de violencia que afectan a la juventud en Sonora.