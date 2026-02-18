Sheinbaum urge a Grupo México a liquidar adeudo por derrame en el río Sonora

Grupo México solo ha depositado hasta ahora una tercera parte de los mil 500 millones de pesos que debe pagar para resarcir los daños ambientales causados por el derrame tóxico en el afluente del río Sonora en 2014, indicó la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, que urgió a la firma a liquidar el resto del adeudo: “¡Tienen que hacerlo ya!”.

Durante su conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, la mandataria fue interrogada sobre el tema y el monto que la firma, propiedad del magnate, Germán Larrea, debe destinar para contrarrestar el impacto al medio ambiente y en la salud y vida social de los habitantes afectados por aquel evento.

“Tienen que depositar mil 500 millones de pesos, hasta ahora han depositado 500 millones, les faltan mil millones”.

El derrame de alrededor de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre ocasionado por Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, impactó 288.8 kilómetros de la cuenca del río Sonora y afectó a 20 mil personas de Arizpe, Aconchi, Banámichi, Baviácora y Ures.

La jefa del Ejecutivo apuntó que de acuerdo a los cálculos hechos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), esa cifra “es suficiente”, junto con lo que aportarán los gobiernos federal y del estado, para cumplir con la reparación del daño demandada por las comunidades.

El plan de justicia para resarcir los daños ocasionados por la contaminación del río Sonora, dijo, incluye la construcción del nuevo hospital general de Ures, una unidad de monitoreo y vigilancia epidemiológica y seguimiento toxicológico, un laboratorio especializado en metales pesados, monitoreo permanente y atención médica integral.

También la construcción de 16 potabilizadoras, la instalación del mismo número de sistemas de desinfección, la rehabilitación de seis potabilizadoras existentes, la operación de 22 potabilizadoras y 16 sistemas de desinfección por cinco años, el monitoreo de la calidad del agua superficial y subterránea en la zona, estudios y diagnóstico de sitios contaminados, remediación de suelos, disposición de sedimentos y monitoreo y restauración ambiental.

“Se depositó el recurso para no dejar que ellos (la empresa) lo hicieran, se deposita el recurso y con este recurso se va a hacer todo esto. Los 500 millones (ya depositados) son para el hospital, en eso ya se va a empezar a licitar; y estamos esperando que depositen los mil millones (adicionales) para poder realizar las otras acciones de seguimiento que le tocarían a la Comisión Nacional del Agua”.

A pregunta de si hay una fecha límite o un plazo para que la empresa de Larrea cumpla con el pago, Sheinbaum Pardo remarcó: “¡Tienen que hacerlo ya! Si no, se continúa con todos los procedimientos”.