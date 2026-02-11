Durante enfrentamiento en Sonora, abaten a implicado en ataque a balazos contra dos bares

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó la noche del pasado 9 de febrero que, tras un enfrentamiento con elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), fue abatido un sujeto identificado como Alejandro “N”, de 25 años, señalado como presunto responsable de los ataques armados contra los bares “Jakarta” y “Pier” en los que una mujer resultó lesionada.

Los reportes de la FGJES señalan que Alejandro “N” ingresó a un domicilio sin autorización y desde ahí comenzó a disparar contra los agentes. Desde el pasado sábado 7 de febrero, medios locales reportaron el ataque a los establecimientos, precisando que a la mañana siguiente, ambos bares, ubicados contiguamente, mostraban sellos de aseguramiento y cinta amarilla, tras registrar impactos de bala en sus fachadas.

La mujer herida, según la valoración médica oficial, no presentó lesiones que pusieran en riesgo su vida.

Operativo y abatimiento del presunto agresor

La tarde del lunes 9 de febrero, elementos de la AMIC localizaron a Alejandro “N” en la colonia Real de Cardo, en el cruce de las calles Emancipación y Del Jornal.

Según la versión oficial de la FGJES, el individuo ingresó a una vivienda sin autorización y abrió fuego contra los agentes, quienes repelieron la agresión conforme a los protocolos establecidos.

Ningún elemento policial resultó herido durante la intervención.

La investigación determinó que el arma utilizada, una pistola calibre .45, coincide con los indicios balísticos recolectados la noche del ataque en los bares.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora detalló que el sujeto contaba con dos órdenes de aprehensión por tentativa de homicidio y antecedentes por narcomenudeo.

Reacciones y seguimiento de la investigación

Mediante un comunicado la FGJES reiteró su postura de continuar con las investigaciones para esclarecer los hechos y prevenir nuevos actos violentos en la ciudad.

Personal de la AMIC y de servicios policiales acudió al sitio para resguardar la zona e iniciar las diligencias correspondientes.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora mantiene la carpeta de investigación abierta y prevé nuevas diligencias para fortalecer el caso sobre los ataques en el centro de Hermosillo.

Contexto de la agresión en el centro de Hermosillo

Durante la noche del sábado, los bares “Jakarta” y “Pier” fueron objeto de disparos que generaron alarma entre los presentes y los vecinos de la zona.

Testimonios recabados por medios locales como Proyecto Puente documentaron la presencia de al menos cuatro impactos de bala en los inmuebles y el aseguramiento de la zona por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

En el lugar se encontraba la cinta amarilla delimitando la escena y sellos de suspensión colocados por la autoridad.

Según la información difundida por la fiscalía, la mujer lesionada recibió atención médica y permanece fuera de peligro.

Tras los hechos,, el bar Jakarta ClubLife manifestó su total deslinde de cualquier participación, relación o responsabilidad respecto al ataque armado registrado la noche del 7 de febrero.

El establecimiento precisó que los disparos ocurrieron en la vía pública, ajenos a sus instalaciones, operación, personal o asistentes, y reiteró que no existió vínculo alguno entre el incidente y el funcionamiento del bar.