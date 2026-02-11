Lluvias en Sonora dejan acumulados moderados y anuncian nuevo frente frío

Las lluvias registradas la noche del lunes en distintos municipios de Sonora dejaron acumulados moderados y condiciones de humedad, además del pronóstico del ingreso de un nuevo frente frío.

Autoridades de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informaron que se prevé la llegada de un nuevo frente frío que impactará al estado a partir del miércoles, con rachas de vientos fuertes, precipitaciones y un descenso notable en las temperaturas.

Según el reporte técnico de las autoridades, en Hermosillo se presentaron lluvias dispersas con acumulados entre uno y 10 milímetros, acompañadas de vientos de 15 a 30 kilómetros por hora, sin que se reportaran afectaciones mayores.

En Ciudad Obregón se registraron lloviznas cercanas a los cinco milímetros durante la tarde-noche, también sin daños, mientras que en otros municipios las precipitaciones fueron ligeras y aisladas.

De igual forma, en comunidades de la zona serrana como San Pedro de la Cueva y San Miguel de Horcasitas se registraron precipitaciones durante la noche, logrando la crecida de algunos arroyos.

Para este martes, la CEPC indicó que persistirán los efectos de una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, así como una vaguada en altura, en interacción con el ingreso de humedad de la corriente en chorro subtropical.

Estás condiciones favorecerán lluvias moderadas con puntuales fuertes en regiones del centro, noreste y oriente del estado, además de vientos que podrían superar los 60 kilómetros por hora.

En cuanto a las condiciones por municipio, Hermosillo amaneció con temperaturas entre 16 y 18 grados centígrados, y humedad relativa cercana al 89%, con pronóstico de una máxima de hasta 31 grados y cielo medio nublado.

El organismo estatal alertó que entre los días 12 y 13 de febrero ingresará el nuevo frente frío, el cual provocará rachas de viento fuertes en municipios del noroeste, norte y noreste, así como precipitaciones ligeras con puntuales moderadas en el norte, noreste, oriente y sur de la entidad.