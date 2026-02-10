Elimina Nicaragua exención de visa para los cubanos

El gobierno de Nicaragua restituyó el requisito de visa para ciudadanos cubanos, quienes desde 2021 contaban con exención para ingresar al país tras una disposición emitida por el Ministerio del Interior nicaragüense y difundida por medios de comunicación editados en el exilio, que tuvieron acceso al documento oficial.

De acuerdo con la orden, todos los ciudadanos de Cuba cambiaron su categoría migratoria de exentos a requerir visas consultadas sin costo.

El documento establece que la medida debe ser comunicada de forma inmediata a las autoridades cubanas, así como a aerolíneas y empresas de transporte terrestre y marítimo para su aplicación.

El retiro del libre visado ocurre en un panorama de presión del gobierno de Estados Unidos hacia la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que incluye exigencias para la liberación de personas detenidas por motivos políticos. También se da en medio de señalamientos hacia Nicaragua por presuntamente facilitar el tránsito de migrantes sin documentos rumbo a territorio estadounidense.

De manera paralela, autoridades cubanas informaron a aerolíneas que operan en la isla sobre la suspensión del suministro de queroseno durante un mes, a partir de esta semana, como consecuencia de la crisis energética.

La empresa estatal Unión Eléctrica advirtió que los apagones podrían afectar de forma simultánea a más de la mitad del país durante los horarios de mayor demanda.

Ante esta situación, el gobierno de Cuba anunció un plan de medidas de emergencia en sectores como energía, trabajo, transporte y educación.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan enfrentar los efectos de la crisis energética, en un escenario marcado por sanciones económicas y limitaciones operativas.