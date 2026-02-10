PESP genera 21 detenciones en municipios de Sonora estrategias de seguridad

Como resultado de los operativos de seguridad implementados en zonas focalizadas del estado, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) logró la detención de 21 personas durante el fin de semana, como parte de la estrategia para combatir el delito y atender la denuncia ciudadana.

Durante las acciones realizadas el fin de semana, la corporación reforzó los patrullajes en coordinación con autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno, logrando el aseguramiento de aproximadamente mil 718 envoltorios de narcótico.

En operativos conjuntos entre la Policía Estatal, Policía Municipal y la Secretaría de Marina (SEMAR), en la comisaría de Cócorit, municipio de Cajeme, fue detenido Jorge “N”, de 27 años de edad, en posesión de 62 envoltorios con narcótico. En Hermosillo, fue arrestado Germán “N” con tres paquetes de hierba verde, con los que se evitó la posible elaboración de alrededor de 600 dosis.

Asimismo, en distintos puntos de la ciudad de Hermosillo se aseguraron tres armas de fuego, dos armas blancas, tres cargadores y aproximadamente 161 cartuchos útiles.

En el municipio de Magdalena, cinco hombres fueron detenidos al ser sorprendidos presuntamente robando cableado de un establecimiento ubicado en la colonia San Felipe.

Atendiendo reportes ciudadanos, la Policía Estatal recuperó tres vehículos con reporte de robo durante recorridos de vigilancia en la colonia Loma Linda de Guaymas, en Hermosillo y uno más en el municipio de Bácum. Además, se retiraron máquinas tragamonedas de la colonia Sóstenes Valenzuela Miller, en Cajeme.

La PESP reiteró que continuará con la estrategia de seguridad para fortalecer las acciones preventivas, atender la denuncia ciudadana y colaborar en la prevención de la violencia en los municipios de Sonora, exhortando a la población a reportar cualquier delito de manera anónima al 089 o al número de emergencias 9-1-1.