Suspende el Senado servicio de salón de belleza

El salón de belleza ubicado en el interior del Senado de la República permanecerá cerrado de manera temporal mientras se realiza una revisión de los espacios y servicios disponibles para legisladores, personal y visitantes, medida que fue informada por el presidente de la Junta de Coordinación Política(Jucopo), Ignacio Mier, al concluir la reunión semanal de ese órgano.

Durante el encuentro, legisladores del PAN, PRI y PT solicitaron el cierre definitivo del servicio.

Al respecto, Mier señaló en conferencia de prensa que la suspensión abre la oportunidad para evaluar de forma integral todos los espacios y servicios que operan dentro del Senado, en el contexto de la discusión generada por este caso.

El legislador explicó que, en días de sesión, el Senado recibe a alrededor de cuatro mil personas, mientras que en la Cámara de Diputados la cifra supera las ocho mil. Indicó que ambos recintos funcionan como espacios de alta afluencia donde existen servicios como limpieza de calzado, sucursales bancarias y librerías, los cuales no están limitados a los legisladores.

Por ello, afirmó que la revisión deberá considerar el acceso y la utilidad de estos servicios.

Ante la exigencia de cierre definitivo, Mier precisó que la decisión final se tomará en la Jucopo y que el análisis buscará evitar diferencias entre los servicios disponibles para diputados y senadores.

El legislador añadió que la suspensión del salón de belleza se mantendrá mientras se desarrolla esta evaluación.