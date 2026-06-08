FGR asegura 88 kilogramos de fentanilo en un tractocamión en la carretera Hermosillo-Santa Ana 

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró 88 kilogramos de fentanilodentro de un tractocamión en la carretera federal 15, en el tramo que conecta Hermosillo con Santa Ana. El conductor identificado como Juan “N” fue detenido durante el operativo.

El aseguramiento ocurrió después de varios meses de investigación y análisis realizados por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Todo comenzó con una denuncia anónima que alertó sobre una estructura criminal dedicada al tráfico de fentanilo en el noroeste del país.

Las autoridades lograron interrumpir una ruta logística prioritaria utilizada por esta organización. De acuerdo con el comunicado de la FGR, se trata de un golpe significativo contra el tráfico de fentanilo en la región.

¿Qué pasó en el operativo de la carretera Hermosillo-Santa Ana?

Personal de la Policía Federal Ministerial (PFM) estableció un punto de observación y revisión en la carretera federal 15, en el tramo entre Hermosillo y Santa Ana.

Este dispositivo fue planeado después de que los investigadores identificaron un patrón de movilidad y transporte de narcóticos.

La organización criminal investigada operaba en ese corredor carretero utilizando tractocamiones con compartimentos adaptados para ocultar el fentanilo. Los investigadores lograron establecer:

Rutas

Horarios

Puntos de paso

Características de los vehículos utilizados

Durante el operativo, los agentes detectaron un tractocamión cuyas características coincidían con los patrones identificados. Detuvieron al conductor, Juan “N”, y procedieron a inspeccionar la unidad.

¿Qué encontraron las autoridades dentro del tractocamión?

En la parte posterior del vehículo, los agentes localizaron una caja tipo jaula de madera que tenía una leyenda impresa. Al abrirla, encontraron 88 paquetes rectangulares.

El peso total de la sustancia asegurada fue de aproximadamente 88 kilogramos. Los análisis preliminares confirmaron que se trataba de fentanilo.

Además de la droga, las autoridades aseguraron dos teléfonos celulares y documentación vehicular que estaba dentro del tractocamión.

El comunicado de la FGR

La FGR señaló en su comunicado que esta acción demuestra la eficacia del modelo de investigación basado en inteligencia para neutralizar amenazas de alto impacto. Además, reafirma la capacidad operativa del Estado mexicano en coordinación con el Gabinete de Seguridad.

El conductor Juan “N” permanece a disposición de la autoridad judicial, que definirá su situación legal en los próximos días.

La investigación continúa abierta. Las autoridades no han descartado que existan más vehículos, rutas o personas vinculadas con esta organización.