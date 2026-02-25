Sonora reduce más del 94% de su sequía en un año; solo seis municipios permanecen en alerta, según Conagua

Sonora redujo en más de un 94% su sequía entre el 15 de febrero de 2025 y el 15 de febrero de 2026, ya que actualmente solo seis municipios del estado se encuentran en alerta, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Según el reporte del Monitor de Sequía, que la institución actualiza cada 15 días, el año pasado, en esta misma fecha, el 100% del territorio estatal presentaba niveles graves del problema, que fluctuaban entre sequía severa y sequía excepcional.

Entre las zonas con mayor afectación se encontraban regiones del centro y sur de Sonora, siendo Cajeme, Quiriego, Guaymas y Empalme algunos de los municipios más impactados por la falta de lluvias.

En contraste, al corte del 15 de febrero de 2026, el informe muestra un panorama mucho más favorable: el 94% del estado se encuentra fuera de riesgo, mientras que el 6% restante presenta algún grado de sequía.

De ese porcentaje, cuatro municipios se ubican en nivel moderado y dos en nivel severo, lo que representa una disminución considerable en comparación con el año anterior.

Las zonas donde aún persiste la problemática son Agua Prieta, Nogales, Sáric, Altar, Caborca y Plutarco Elías Calles; de estos, únicamente Caborca y Plutarco Elías Calles registran niveles de sequía severa, mientras que el resto se mantiene en condición moderada.