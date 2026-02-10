FGR confirma hallazgo de cuerpo de minero sonorense desaparecido en Sinaloa

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el hallazgo de cuerpos como parte de la investigación por la desaparición de diez trabajadores de una empresa minera en Sinaloa, entre los que se encuentran sonorenses.

De acuerdo con la autoridad federal, cinco de los cuerpos fueron identificados inicialmente en un predio ubicado en la localidad de El Verde, en el municipio de Concordia, mientras que en el mismo sitio se localizaron otros cinco restos humanos, los cuales continúan en proceso de análisis pericial para determinar su identidad.

Entre los restos ya identificados se cuenta con el de un sonorense, por que la Fiscalía informó que mantiene contacto con su familia y su cuerpo será trasladado a la entidad.

“La autoridad ministerial ha mantenido contacto con familiares de las víctimas, cuyos cuerpos en los casos en que ya fueron identificados, serán trasladados a los estados de Zacatecas en dos casos, así como a Chihuahua, Sonora y Guerrero”, publicó.

En las labores participaron de manera conjunta elementos de la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y autoridades estatales, como parte de un operativo coordinado en la zona.

En el caso de Sonora, las autoridades federales señalaron que se dará acompañamiento a las familias durante el proceso legal y forense, a fin de garantizar la entrega digna de los restos y el acceso a la información conforme avancen las investigaciones.

Piden mineros de Sonora mayor seguridad

Debido a la situación de inseguridad que se presenta en diferentes partes del país y que el sector minero no es la excepción, representes del Sindicato Minero Nacional, solicitan a las autoridades federales y estatales fortalecer los esquemas de protección para quienes laboran en esta actividad.

Así lo dio a conocer, el delegado ejecutivo nacional del sindicato minero en Sonora, Heriberto Verdugo, quien señaló que los trabajadores del sector enfrentan no solo los riesgos propios de la minería.

Añadió que también por un entorno cada vez más complejo marcado por hechos de violencia que ponen en peligro su integridad y su vida.

También manifestó que se trata de un hecho que conmocionó al gremio a nivel nacional luego de confirmarse que tres de ellos fueron localizados sin vida.