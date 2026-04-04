Se mantiene Sonora entre las principales entidades exportadoras del país

La región de Sonora cerró el cuarto trimestre de 2025 con un crecimiento anual de 9.1% en el valor de sus exportaciones, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, colocándolo en octavo lugar en esta materia.

Durante el período octubre-diciembre, la entidad alcanzó un monto de 7 mil 401 millones de dólares en exportaciones, lo que representó el 4.4% del total nacional, en un contexto donde el país registró un crecimiento global de 13.8% en sus ventas al extranjero.

A nivel nacional, el dinamismo estuvo impulsado principalmente por el sector manufacturero, que creció 17.6% y concentró el 93.6% de las exportaciones totales, mientras que sectores como el agropecuario y el minero presentaron el 22.2% y 23.4%, respectivamente.

En el caso de Sonora, la estructura exportadora mantiene una fuerte presencia de la industria manufacturera, aunque también destaca su participación en actividades mineras, sector en el que la entidad figura entre las que registraron variaciones relevantes durante el periodo analizado.

Asimismo, en el subsector agropecuario, Sonora reportó exportaciones por 387.4 millones de dólares enagricultura, lo que representó el 11% del total nacional en este rubro, pese a una disminución anual de 16.9%.

Este desempeño coloca a la entidad entre las principales del país en producción agrícola para exportación, solo por debajo de estados como Michoacán, consolidando su papel en el abastecimiento de productos al mercado internacional.

En términos generales, el comportamiento de las exportaciones sonorenses refleja una diversificación económica, donde la manufactura lidera, con aportaciones en la minería y el sector agropecuario.

A nivel país, entidades como Chihuahua y Jalisco encabezaron las exportaciones totales, concentrando una parte importante del comercio exterior, sin embargo, Sonora se mantiene dentro del grupo de los diez estados con mayor aportación.