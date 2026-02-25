Proceso legal del caso Waldo’s podría llevar varios meses, señala presidente del STJE

Debido a la cantidad de imputados y el número de pruebas que conforman la carpeta de investigación del caso Waldo’s, llegando a ser de hasta aproximadamente 12 mil páginas, el proceso legal por la tragedia en Waldo’s en Hermosillo podría tardar un largo tiempo en concluir, opinó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

Rafael Acuña Griego señaló que algunas de las personas que han comparecido en las audiencias por el caso Waldo’s cuentan con amparo, por lo que, aunque se les dicta prisión preventiva, no se encuentran encarceladas.

Expuso que aproximadamente 10 vinculadas a proceso en este caso siguen el mismo en libertad gracias a un amparo, mientras que al resto se les concedió enfrentar el proceso en libertad.

Así mismo, recordó que fue el pasado 24 de diciembre cuando dio inicio este proceso, en el cual se ha tenido que dosificar el número de personas para llevar a cabo las audiencias, ya que las primeras tardaron hasta 14 horas en concretarse.

Destacó que se está por concluir la parte del proceso que consiste en las audiencias para la toma de declaraciones iniciales, por lo que la siguiente fase de este proceso tentativamente podría iniciar dentro de aproximadamente tres meses.

Se debe recordar que, tras la tragedia ocurrida el 1 de noviembre de 2025 en el Centro de Hermosillo, en este proceso se busca la vinculación por los delitos de homicidio culposo en número de 24.

Del mismo modo, se busca justicia por los delitos de aborto imprudencial, lesiones de diversa gravedad, daños, así como incumplimiento de un deber legal.

Tras la primera audiencia llevada a cabo el pasado 26 de enero, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de seis personas físicas, así como de una persona moral.

Por otro lado, el pasado 6 de febrero se obtuvo la vinculación a proceso en contra de dos personas más por su presunta responsabilidad en la tragedia, sumando nueve procesados en el caso.

Hasta el momento, la Fgjes no ha revelado nueva información sobre la resolución de la tercera audiencia.