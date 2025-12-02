Puerto Peñasco, Sonora, a 01 de diciembre de 2025.
PRONUNCIAMIENTO A LA COMUNIDAD DE PUERTO PEÑASCO
A título personal
De: Ana Rosa Estrella Chagoyán
A todas las familias de Puerto Peñasco:
En días recientes circuló en redes sociales, particularmente en Periódico De Frente, una publicación donde se menciona que el Ayuntamiento de Puerto Peñasco está considerando un predio como posible ubicación para colocar la basura o instalar un nuevo relleno sanitario.
Ante esto, considero necesario aclarar, de manera sencilla pero también firme y responsable, lo siguiente:
PRIMERO. – Ese terreno es privado. Es propiedad de mi familia.
El predio al que se hace referencia nos pertenece legalmente. Es tierra heredada por mi padre, Víctor Estrella, primer poseedor con título federal y un hombre que trabajó por este municipio desde sus inicios como fundador y primer presidente de este bello Puerto.
Contamos con título de propiedad debidamente inscrito ante las dependencias correspondientes, lo cual confirma de manera plena nuestra posesión legítima. Esa tierra no es del gobierno ni está disponible para uso público.
SEGUNDO. – No he dado permiso para que se use como basurero o relleno sanitario.
Lo reitero con absoluta claridad:
No he autorizado, no he cedido y no he donado el terreno para que se convierta en un sitio de disposición de basura.
Nadie del Ayuntamiento se ha acercado conmigo para solicitar mi opinión, mi consentimiento o algún acuerdo. Cualquier anuncio o proyecto que se pretenda realizar sin la voz del legítimo dueño carece de validez y fundamento legal.
TERCERO. – La comunidad merece información verdadera y completa.
Antes de difundir un proyecto de impacto social, ambiental y sanitario, es indispensable aclarar si el terreno es privado, si tiene propietario y si existe la autorización correspondiente.
En este caso:
no existe autorización, no existe cesión, y el predio no está legalmente disponible.
CUARTO. – Ese lugar no puede usarse porque no es tierra del gobierno.
Un relleno sanitario no puede construirse simplemente donde el Ayuntamiento “considere conveniente”. Debe ubicarse en un predio técnicamente adecuado, consultado, evaluado y, sobre todo, legalmente apto.
Nuestros terrenos no cumplen estas condiciones debido a que:
- Son propiedad privada, legalmente inscrita.
- No existe consentimiento del dueño.
- No hay acuerdo firmado, ni cesión, ni contratos.
QUINTO. – Sobre la respuesta de las autoridades municipales.
Al informar esta situación a Catastro Municipal, la única respuesta proporcionada fue la supuesta “opción” de reubicarnos, propuesta que resulta impracticable e injustificada. Nuestra propiedad está rodeada de terrenos ejidales, lo que hace inviable cualquier reubicación que generaría conflictos adicionales. Además, no existe fundamento para que se nos solicite “movernos” de un terreno que legalmente nos pertenece.
Asimismo, hacemos de su conocimiento que solicitamos una audiencia con el Presidente Municipal; sin embargo, no obtuvimos una respuesta favorable ni una solución conforme a derecho.
SEXTO. – Mi familia siempre ha sido parte del crecimiento de Puerto Peñasco.
Mi padre y muchos de nosotros hemos contribuido al desarrollo de este municipio, respetando la tierra y trabajando por su progreso. Por lo mismo, es preocupante que se maneje información incompleta o imprecisa sin consultar a quienes somos parte de la historia y la vida de esta comunidad.
SÉPTIMO. – Mi postura es firme, respetuosa y plenamente sustentada: en nuestros terrenos no se autoriza ningún basurero o relleno sanitario.
No estoy en contra del progreso ni de la necesidad de soluciones responsables para el manejo de residuos. Sin embargo, esas soluciones no deben construirse violando derechos, confundiendo a la ciudadanía o ignorando la legalidad.
Hago este pronunciamiento para que se respete mi propiedad, se informe correctamente y la comunidad conozca la verdad sobre el predio al que se pretende dar un uso indebido.
A T E N T A M E N T E
Ana Rosa Estrella Chagoyán