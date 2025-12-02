Acusan favoritismo en apoyos a pescadores en Puerto Peñasco

Mientras el alcalde Óscar Castro presume la entrega de la 11.ª panga reparada, habitantes cuestionan si los apoyos llegan realmente a quienes más lo necesitan.

Por Erick Ivan “El Terrible”

En Puerto Peñasco, la reciente entrega de la 11.ª panga reparada por parte del alcalde Dr. Óscar Castro desató críticas y comentarios divididos entre la comunidad pesquera, luego de que algunos habitantes señalaron que los apoyos del programa municipal no están llegando a los pescadores “libres”, sino únicamente a quienes forman parte de una cooperativa.

La embarcación fue entregada al señor Francisco Tejeda Díaz, quien cuenta con más de 40 años de tradición en la pesca y pertenece a la Cooperativa Jaiberos y Escameros. La familia beneficiada agradeció el apoyo y destacó que estos programas representan un alivio para quienes dependen del mar.

Sin embargo, entre los comentarios ciudadanos surgieron señalamientos como: “Apoyen al verdadero pescador, al que no tiene apoyo de nadie; el que es socio de una cooperativa ya tiene algún apoyo, los libres somos los realmente pescadores”. La crítica apunta a que el programa podría estar beneficiando únicamente a quienes ya forman parte de organizaciones establecidas.

A la par de la entrega, se informó que la 12.ª panga ya fue ingresada al Taller Municipal de Reparación de Pangas, donde comenzará su proceso de rehabilitación.

El Ayuntamiento sostuvo que estas acciones forman parte del compromiso del alcalde Óscar Castro para fortalecer el sector pesquero y respaldar a las familias que dependen de esta actividad. No obstante, las voces inconformes exigen que el programa sea más incluyente y transparente, especialmente para pescadores independientes que aseguran no recibir ningún tipo de apoyo institucional.

