Perredistas denuncian enriquecimiento inexplicable del regidor Roger Ureña en Puerto Peñasco

Por Erick Ivan “El Terrible”

Puerto Peñasco, Son.— Militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) han encendido las alertas al denunciar un presunto enriquecimiento inexplicable del regidor Roger Ureña, quien forma parte del Ayuntamiento de Puerto Peñasco en la administración de Oscar Castro.

Los señalamientos apuntan a que Ureña se encuentra por concluir la construcción de varios departamentos en la colonia San Luis, además de estrenar un vehículo del año, adquisiciones que —según perredistas— no corresponden al salario que percibe como edil.

De acuerdo con voces internas del partido, el contraste es evidente: durante la campaña, Ureña “andaba pateando un bote”, sin mostrar recursos que permitieran prever inversiones de este calibre. Sin embargo, hoy su crecimiento patrimonial ha despertado sospechas y cuestionamientos sobre el origen del dinero.

Un integrante del PRD que pidió anonimato para evitar conflictos dentro del propio gobierno municipal, dijo:

“Con una quincena de regidor no se construyen departamentos y no se estrena carro nuevo así de la nada. Tiene que explicar de dónde salió todo”

La inconformidad también pasa por lo político: perredistas acusan que el regidor ha dejado de asumirse como oposición y que “parece más de Morena que del PRD”, al no ejercer contrapeso alguno dentro del Cabildo encabezado por Oscar Castro.

Ante el creciente malestar, militantes demandan que Roger Ureña transparente su patrimonio y aclare públicamente cómo logró financiar sus nuevas propiedades, pues aseguran que el caso podría configurar un presunto uso indebido de influencias o recursos.