Se consolida Sonora como líder nacional en pesca en alianza con pescadores: gobernador Durazo

A fin de que Sonora se consolide como ejemplo nacional en pesca, el gobernador Alfonso Durazo sostuvo una mesa de trabajo estratégica con pescadoras y pescadores de todo el Estado, en la que se busca fortalecer la actividad productiva.

Además garantizar mejores condiciones de vida para las comunidades costeras, con el apoyo y acompañamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la reunión también participaron la secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), Célida López Cárdenas, y la subsecretaria de Pesca y Acuacultura, Desdémona Guadalupe Cota Valenzuela.

Ahí se planteó la necesidad de avanzar en medidas de ordenamiento pesquero y en acciones integrales que garanticen la sustentabilidad de la actividad y bienestar de quienes dependen de ella.

“Estoy a la orden, voy a ir a su lado, quiero ayudar. Tengo un compromiso social de origen, pero, además encabezo un Gobierno de la Cuarta Transformación, cuyo objetivo fundamental es generar bienestar para los más necesitados y, en ese objetivo me van a encontrar siempre a su lado”, sostuvo el Gobernador.

Los pescadores de cada región, expusieron demandas prioritarias como mayores recursos, regulación en el Alto Golfo, mejoras en el canal de navegación de la Bahía de Guaymas y Empalme, así como la necesidad de una mayor inspección y vigilancia.

Alfonso Durazo se comprometió a atender cada solicitud presentada y a promover estrategias que permitan canalizar apoyos para modernizar el sector, fortalecer la producción y mejorar las condiciones de vida de las familias pesqueras de Sonora.