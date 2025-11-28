Sheinbaum anuncia que visitará Sonora antes de que concluya el año

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitará Sonora antes de que concluya el año. Al finalizar su conferencia de prensa y fuera de micrófono se le preguntó de nuevo cuándo visitará la entidad.

Sí, sí, voy a ir a Sonora también, sí, antes de que acabe el año”, contestó.

La mandataria el miércoles descartó que incluya a Sonora en su gira de este fin de semana. Hace unas semanas la Presidenta dijo que visitaría a las comunidades del Río Sonora que han alzado la voz sobre la construcción del sistema de prensas para dotar de agua a Hermosillo.

No, yo creo que no, todavía estamos en la definición”, contestó el miércoles a una pregunta de Grupo Healy.

Este fin de semana la mandataria visitará Playa del Carmen, Quintana Roo y Cuernavaca, Morelos.