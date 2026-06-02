Sonora registra la tasa más alta de llamadas por violencia familiar en México durante 2026

Sonora se ubicó como la entidad con la mayor tasa de llamadas de emergencia por violencia familiar en México durante los primeros cuatro meses de 2026, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

Entre enero y abril de este año, el Estado registró una tasa de 500.82 llamadas por cada 100 mil habitantes, cifra que supera ampliamente la media nacional de 132.62 reportes por cada 100 mil habitantes, lo que refleja la persistencia de esta problemática en los hogares sonorenses.

SONORA ENCABEZA INDICADOR NACIONAL

El reporte del Gobierno federal coloca a Sonora en el primer lugar nacional en este indicador, por encima de entidades como Colima, Quintana Roo, Campeche y Coahuila, que también aparecen entre los estados con mayores índices de llamadas al número de emergencias 911 por violencia familiar.

Las cifras corresponden al periodo comprendido entre enero y abril de 2026 y forman parte de los registros recopilados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

MÁS DE 15 MIL REPORTES EN CUATRO MESES

En números absolutos, Sonora acumuló 15 mil 869 llamadas relacionadas con violencia familiar durante los primeros cuatro meses del año.

La cifra mantiene a la entidad entre los estados con mayor número de reportes ciudadanos vinculados con este tipo de incidentes y evidencia la dimensión del problema en la entidad.

LLAMADAS AL 911 NO EQUIVALEN A DENUNCIAS

Aunque los registros del 911 permiten medir la frecuencia de los reportes relacionados con violencia familiar, el informe del Sesnsp aclara que estas llamadas no constituyen denuncias formales ante las autoridades.

Sin embargo, precisa que sí corresponden a incidentes reportados por la ciudadanía, por lo que representan una herramienta para dimensionar la magnitud del fenómeno y detectar tendencias en materia de violencia al interior de los hogares.

ADVIERTEN PROBLEMÁTICA PERSISTENTE

Las cifras dadas a conocer por el Secretariado Ejecutivo se suman a las advertencias realizadas en años recientes por colectivos y especialistas sobre el incremento de casos de violencia familiar y la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, atención psicológica y acompañamiento a las víctimas.

El reporte federal muestra que, al menos durante el primer cuatrimestre de 2026, Sonora se mantuvo como la entidad con la mayor incidencia de llamadas de emergencia relacionadas con violencia familiar en el País.

EN DATOS

Tasa de llamadas de emergencia relacionadas con violencia familiar por cada 100 mil habitantes

De enero a abril de 2026

Sonora: 500.82

500.82 Colima: 442.23

442.23 Quintana Roo: 400.55

400.55 Campeche: 383.36

383.36 Coahuila: 359.79

359.79 Aguascalientes: 345.31

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).