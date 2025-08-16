Sube el salario diario en Sonora: esto es lo que se gana en promedio actualmente

Un aumento del 10.4% ha tenido el salario promedio diario en Sonora en lo que va del año, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En los empleos formales del estado, el salario promedio fue mayor al registrado en diciembre pasado y se mantiene muy cercano al promedio nacional.

¿CUÁNTO SE GANA ACTUALMENTE EN PROMEDIO?

Al mes de julio, el salario promedio diario en Sonora se ubicó en 601.04 pesos. Los hombres sonorenses son los que obtienen mayores ingresos por empleo formal, con un promedio de 643.76 pesos, mientras que las mujeres registran 539.21 pesos, lo que representa una brecha de más de cien pesos.

Entre los sectores con mejores ingresos en el estado se encuentran la Industria Eléctrica y Capacitación y Suministro de Agua Potable, con un salario promedio diario de 1,309 pesos; seguido de las Industrias Extractivas con 1,238.59 pesos.

La Industria de la Transformación mostró un salario superior al promedio con 735.97 pesos diarios, y Servicios sociales y comunales con 714.92 pesos.

DATOS