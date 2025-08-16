Sonora registra repunte histórico de dengue: 160 casos confirmados

Sonora registró un repunte en casos de dengue con 160 contagios confirmados hasta el 3 de agosto, cifra que representa un incremento de 26 casos respecto a la semana anterior, de acuerdo con el Informe Epidemiológico Semanal de la Secretaría de Salud.

El Informe Epidemiológico Dengue, Sonora 2025, detalló que en este año se han estudiado 592 casos sospechosos, dando como resultado los 160 casos confirmados cifra muy elevada respecto a los últimos dos años.

En casos no fatales, el Estado presentó un aumento radical del 741.05% de casos confirmados, registrando un total de 19 en 2024 contra los 160 en este año, mientras que en 2023 se registraban nueve casos y una defunción, todos en un comparativo del mismo periodo, según la Secretaría de Salud.

A nivel nacional, hasta la Semana Epidemiológica 30 (28 de julio), se acumularon 5 mil 697 casos de dengue, en la cual Sonora ocupaba el lugar número doce con los 134 casos confirmados.

En esa misma Semana 30, la incidencia del dengue en el Estado era de 4.12 por cada 100 mil habitantes; afortunadamente, no se reportaron defunciones a causa de esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti.

De acuerdo con el informe, el 56% de los casos confirmados del País se concentran en Jalisco con 1,049; Veracruz con 887; Michoacán con 500; Guerrero con 395, y Chiapas con 639, esto con datos de la Semana Epidemiológica 30.

DENGUE CONFIRMADO